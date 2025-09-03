A Associação Alemã de Juiz de Fora promove, de 3 a 14 de setembro, a edição 2025 da Deutsches Fest – Festa Alemã do Bairro Borboleta, no Shopping Jardim Norte. O evento, que atrai em média 10 mil visitantes por dia, celebra a cultura germânica e os 167 anos da colonização alemã e austríaca na cidade.

Serão cerca de 4 mil m² de área coberta, com 12 restaurantes, 17 cervejarias, 18 boxes de artesanato e alimentação e mais de 120 atrações culturais. O Grupo Folclórico Germânico Schmetterling se apresentará diariamente com suas oito categorias, ao lado de grupos convidados de Petrópolis, Itueta, Itarana, Vila Pavão e também de folclore brasileiro, português e italiano.

Na música, o público poderá conferir a Banda Típica Alemão Cascudo, Bauernband, Os Germanos, Ingo Schröder e seu bandoneon, além da Orquestra Sinfônica Pró-Música e concertos de câmara aos domingos (7 e 14 de setembro). O festival ainda terá Beatles Forever e DJ Schlage Sahne.

A gastronomia será destaque no Festival Gastronômico Germânico, incluindo concursos de pão alemão, cuca, torta alemã, tomadores de chopp em metro, comedores de salsichão, bierwagen e olímpiadas folclóricas.

O evento também terá exposições históricas, como “Presença alemã em Juiz de Fora” e a mostra do Instituto Martius Staden, além de lançamentos de livros sobre a imigração germânica na cidade.

Paralelamente, de 3 a 6 de setembro, ocorrerá o CAAL 2025 – Encontro das Comunidades Alemãs da América Latina, com palestras sobre a presença germânica no continente.

A abertura oficial será no dia 3 de setembro, às 20h, no Shopping Jardim Norte.





Tags:

Omã