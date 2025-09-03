A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, nesta terça-feira (2), diversos bens furtados de uma residência na zona rural de Juiz de Fora, na Zona da Mata.

As investigações da 3ª Delegacia de Polícia Civil começaram no final de julho, após registro do furto. O principal suspeito, de 43 anos, e o veículo possivelmente usado no crime foram identificados, resultando na expedição de mandados de busca e apreensão cumpridos ontem.

Na residência do suspeito, na região Nordeste da cidade, foram recuperados eletrodomésticos, eletrônicos, louças, talheres de prata, roupas de cama e banho, além de objetos de valor sentimental e herança familiar.

O suspeito responderá em liberdade pelo crime de furto qualificado. A operação foi coordenada pelo delegado Rogério Woyame, com apoio da Inspetoria Regional e das 4ª e 7ª Delegacias de Polícia Civil.

Tags:

Civil | Furto | Polícia | polícia civil