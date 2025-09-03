A exposição “gerAções III” será inaugurada nesta quinta-feira (4), às 19h, na Galeria Nívea Bracher, localizada no segundo piso do Mercado Municipal, em Juiz de Fora. Uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Funalfa.

A mostra encerra o ciclo de ocupações coletivas do espaço, que desde sua criação já reuniu mais de 70 artistas locais, apresentando um recorte representativo da produção contemporânea da cidade.

Nesta edição, o público poderá conferir trabalhos em pintura, fotografia, gravura, cerâmica, instalação, escultura e assemblage.

Segundo a Administração Municipal, mais do que a reunião de diferentes linguagens, a proposta é estimular o diálogo entre gerações de artistas, promovendo trocas de saberes, fortalecendo vínculos comunitários e celebrando a arte como forma de expressão e de vida.



Exposição “gerAções III” - Serviço:

Abertura: Quinta-feira (4), às 19h

Local: Galeria Nívea Bracher – 2º piso do Mercado Municipal, Juiz de Fora

Visitação gratuita