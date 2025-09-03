O programa Capacita Comunidade de Juiz de Fora está com inscrições abertas. Nesta edição, são oferecidas 50 vagas em três cursos: garçom, coquetelaria e auxiliar de cozinha, voltadas prioritariamente a usuários da assistência social.

As inscrições devem ser feitas nesta quinta-feira (4) e sexta-feira (5), nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) da região de cada participante, onde também estão disponíveis informações sobre requisitos, horários e número de vagas.

Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar cópia da carteira de identidade.

As aulas terão início na próxima segunda-feira (8) e serão realizadas em diferentes locais, como o Centro de Convivência de Santa Luzia, a Creche Municipal Almerinda da Silva Hora e a sede do Promad (Rua Espírito Santo, 456, Centro).

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o programa tem como objetivo ampliar as oportunidades de capacitação e inclusão produtiva, fortalecendo as condições de acesso da população em situação de vulnerabilidade ao mercado de trabalho.

