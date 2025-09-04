O Governo de Minas Gerais e a Prefeitura de Juiz de Fora firmaram, nesta quarta-feira (3), um convênio para a elaboração do projeto executivo e dos estudos de viabilidade técnica da construção do novo Hospital de Pronto-Socorro (HPS) na área do Hospital Regional, no bairro São Dimas.

Pelo acordo, o Estado será responsável pelo financiamento, enquanto a Prefeitura conduzirá os projetos. A mediação é coordenada pelo juiz Marcelo Piragibe, da Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais.

As negociações buscam concluir as obras do Hospital Regional, iniciadas em 2010 e paralisadas desde 2017. Na última semana, representantes dos governos municipal e estadual, do Ministério Público e da Justiça realizaram uma visita técnica ao local.