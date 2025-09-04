As obras nas margens do córrego do bairro Carlos Chagas levaram à ampliação das interdições no trânsito, que agora seguem durante o dia e a noite. Os bloqueios atingem:

Rua Eunice Weaver (entre José Martins Silva e Expedicionário Antônio Novaes)

Rua Expedicionário Antônio Novaes (entre Eunice Weaver e Geraldo Gomes Pereira)

O acesso ao bairro deve ser feito pela Rua Doutor Norberto Gerhein. Quem vem da Zona Norte chega pela Avenida Olavo Bilac. Já os motoristas que saem do Centro devem entrar à esquerda na Rua José Martins Silva, seguir pela Rua Osmar Cortes Claro e acessar a Doutor Norberto Gerhein.

A interdição segue até domingo (7). Nesse período, a linha de ônibus 603 – Carlos Chagas seguirá os seguintes desvios:

Sentido Bairro Centro: Guilardo Xavier Furtado Eunice Weaver Helena Bittencourt Pedro Ronzani Maria Geralda de Freitas Geraldo Gomes Ribeiro Coronel Quintão Branca Mascarenhas Itatiaia Doutor Norberto Gerhein Av. Olavo Bilac.

Sentido Centro Bairro: Av. Olavo Bilac Mariano Fontes Osmar Cortes Claro Eunice Weaver José Martins Silva Osmar Cortes Claro Doutor Norberto Gerhein Itatiaia Branca Mascarenhas Coronel Quintão Geraldo Gomes Ribeiro Maria Geralda de Freitas Pedro Ronzani Helena Bitencourt Eunice Weaver.

