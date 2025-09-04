A partir desta quinta-feira (4), o trânsito na Avenida Barão do Rio Branco, próximo à Rua Halfeld, pode apresentar retenções devido ao início da montagem da estrutura para os desfiles cívico-militares do Dia da Independência.

As pistas lateral e central terão estreitamento durante a instalação dos equipamentos. Já no domingo (7), a via será interditada em grande parte desde as primeiras horas da manhã.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) informará, posteriormente, os detalhes das interdições e dos desvios das linhas de ônibus.

