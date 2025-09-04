Na manhã desta quinta-feira (4), a Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Juiz de Fora e região, no âmbito de uma investigação sobre tráfico internacional de drogas e descaminho.

A operação é decorrente da apreensão, em 29/05/2024, de cerca de 200 kg de haxixe e eletrônicos oriundos de Miami (EUA), avaliados em aproximadamente R$ 25 milhões. Segundo apurado, uma empresa “fantasma” era responsável pela importação irregular dos produtos, utilizando falsas declarações à Receita Federal.

Os produtos eram liberados no Terminal de Cargas do Aeroporto da Zona da Mata (Goianá), possivelmente com participação de um funcionário da empresa que gerencia o terminal, antes da autorização da aduana.

Os investigados podem responder por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e descaminho.

Tags:

Drogas | Internacional | operação | PF | Tráfico | Tráfico Internacional