A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar uma manutenção na caixa de partida da Estação de Tratamento de Água (ETA) compacta de Valadares na próxima semana.

Os trabalhos acontecerão nesta segunda-feira (8), de 7h às 16h e, para isso, será necessário suspender a produção na unidade, podendo comprometer o abastecimento do distrito.

O caminhão-pipa será disponibilizado para atendimentos prioritários, como escola e unidade de saúde.

A Cesama pediu a compreensão da população de Valadares e orientou para que os moradores economizem água até que a produção na ETA compacta seja retomada, o que deve acontecer na terça-feira (9), com o abastecimento sendo regularizado gradativamente, ao longo desse dia.

Abastecimento | água