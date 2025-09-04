15 novas oportunidades de emprego foram cadastradas na plataforma Vagou JF, nesta quinta-feira (4), totalizando 418 vagas abertas em Juiz de Fora. Acesse o link para enviar seu currículo.

Confira os anúncios desta quinta-feira (4):

Atendente (1)

Borracheiro (1)

Comprador Sênior (1)

Analista de Departamento Pessoal (1)

Estágio em Comunicação/Marketing/Jornalismo (2)

Caldeireiro (1)

Encanador (1)

Montador Mecânico (1)

Auxiliar de Serviços gerais (2)

Estágio em Social Media (1)

Lavador de veículos (3)

