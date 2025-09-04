15 novas oportunidades de emprego foram cadastradas na plataforma Vagou JF, nesta quinta-feira (4), totalizando 418 vagas abertas em Juiz de Fora. Acesse o link para enviar seu currículo.
Confira os anúncios desta quinta-feira (4):
Atendente (1)
Borracheiro (1)
Comprador Sênior (1)
Analista de Departamento Pessoal (1)
Estágio em Comunicação/Marketing/Jornalismo (2)
Caldeireiro (1)
Encanador (1)
Montador Mecânico (1)
Auxiliar de Serviços gerais (2)
Estágio em Social Media (1)
Lavador de veículos (3)
