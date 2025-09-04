A exposição “O Museu Mariano Procópio e os 180 anos da chegada da fotografia em Minas Gerais” chega ao Shopping Jardim Norte para celebrar o marco da fotografia no estado mineiro e apresenta ao público a eclética coleção fotográfica da instituição.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e o Shopping Jardim Norte. A mostra encontra-se disponível para visitação até 6 de outubro no Espaço de Arte, localizado no segundo andar.

O acervo fotográfico do Museu tem como principais características o ecletismo e a diversidade. Através das lentes de fotógrafos profissionais e amadores, será possível conferir na exposição diferentes técnicas fotográficas e temas variados como paisagens, cenas do cotidiano, arquitetura, cenários urbanos, acontecimentos históricos, eventos, e retratos de personalidades e personagens anônimos.

Tags:

De | Fora | Juiz | Minas | Minas Gerais