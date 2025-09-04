A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou, um projeto de lei que autoriza a integração de sistemas privados de câmeras de segurança ao Centro de Monitoramento e Operações (CMO) do município. A iniciativa, de autoria dos vereadores Letícia Delgado (PT), Juraci Scheffer (PT) e João do Joaninho (PSB), agora segue para sanção do Executivo.

O projeto prevê que câmeras instaladas em imóveis residenciais, comerciais, empresariais ou condomínios possam ser voluntariamente conectadas ao sistema público de monitoramento, ampliando a vigilância de vias públicas e áreas de interesse coletivo. A proposta visa fortalecer ações de prevenção, repressão e investigação de crimes, além de promover maior segurança para a população.

Segundo o texto aprovado, a adesão será voluntária, mediante solicitação formal junto à Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania. Os interessados deverão fornecer informações técnicas que possibilitem o acesso remoto e seguro às imagens, tanto em tempo real quanto gravadas. O acesso será restrito a agentes autorizados das Polícias Civil, Militar e da Guarda Municipal, com garantia de sigilo e criptografia dos dados.

Ampliação da cobertura sem custos públicos adicionais

Durante a votação, os autores da proposta defenderam o projeto como uma medida estratégica de segurança pública. Eles ressaltaram que a iniciativa permite ampliar significativamente a cobertura territorial das câmeras sem a necessidade de grandes investimentos por parte do poder público.

"Em diversas regiões da cidade, a disponibilização remota e segura dessas imagens pode acelerar investigações, proteger a identidade de cidadãos colaboradores e ampliar a capacidade de resposta do Estado", afirmaram os vereadores.

A proposta segue uma tendência já adotada em outras cidades brasileiras, onde parcerias entre o poder público e a iniciativa privada têm fortalecido a segurança urbana por meio do uso inteligente da tecnologia.

Tags:

Câmeras | Centro de Monitoramento | Dados | Monitoramento | segurança