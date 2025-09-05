A Prefeitura de Juiz de Fora apreendeu mais de 800 produtos comercializados irregularmente no Centro da cidade durante a operação “Comércio Legal”, realizada na quarta-feira, 3.

Foram recolhidos 657 pares de meias, 133 óculos, além de roupas, acessórios e alimentos sem autorização para venda. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp), a ação busca organizar os espaços públicos, proteger consumidores e garantir condições justas aos comerciantes regulares.

Conforme a legislação municipal, os ambulantes têm até 15 dias para solicitar a devolução da mercadoria pelo Prefeitura Ágil, mediante pagamento de multa, taxa de apreensão e apresentação da nota fiscal. Produtos não reclamados no prazo serão doados. No caso de alimentos perecíveis em boas condições, a doação é imediata para instituições cadastradas. Itens de origem duvidosa não são devolvidos.

