No sábado (20), às 9h, o cineasta Joel Pizzini apresenta a masterclass “O Cinema de Poesia: a dramaturgia sensorial” no Mercado Municipal, dentro da programação do FESTICIDI 2025.

Reconhecido por sua produção autoral, Pizzini é diretor de filmes como Caramujo-Flor (1988), 500 Almas (2004), exibido no Festival de Veneza, e Olho Nú (2014), sobre Ney Matogrosso. O cineasta também atuou na restauração da obra de Glauber Rocha e já foi artista residente da Unicamp e do Fórum da Berlinale.

A atividade gratuita propõe uma imersão no processo criativo do diretor e no diálogo entre poesia e cinema brasileiro.

Criado em 2022 pela Associação Cultural CineFanon, o FESTICIDI acontece de 18 a 21 de setembro com programação gratuita que inclui exibições, oficinas, rodas de conversa, shows e seminários. O festival tem como objetivo valorizar a diversidade cultural e promover debates sobre direitos humanos por meio da arte.

