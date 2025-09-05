Entre os dias 18 e 21 de setembro, Juiz de Fora recebe a quarta edição do FESTICIDI – Festival Internacional de Cinema e Cultura da Diversidade. Realizado pela Associação Cultural CineFanon, o evento tem entrada gratuita e já integra o calendário oficial da cidade.

Com os eixos curatoriais Cinema-Educação, Arte LGBTQIA+, AfroLatina-Caribenha e Povos Originários, o festival terá o Amazonas como estado homenageado, destacando sua diversidade cultural e tradições. O evento também reforça ações ambientais e práticas sustentáveis.

A abertura acontece no dia 18, no Cine-Theatro Central, com concerto em homenagem ao maestro juiz-forano Edmundo Villani-Côrtes, que receberá o título de Cidadão Honorário da Câmara Municipal. A orquestra executará obras inspiradas na floresta amazônica compostas pelo artista.

A programação inclui oficinas de cinema para estudantes da rede pública e, pela primeira vez, para jovens do Centro Socioeducativo de Juiz de Fora. Também estão previstas mostras de cinema em diferentes espaços, exibições ao ar livre na Praça Antônio Carlos, palestras, workshops e apresentações musicais.

Entre os destaques estão a exposição Origens, de Manu Bivatti; o seminário Caminhos da resistência através do Cinema Negro; a Mostra LGBTQIAPN+; e as mostras Afro-Latina-Caribenha e de Povos Originários. A Praça Antônio Carlos receberá shows, discotecagem, rodas de samba e apresentações artísticas a cada noite.

O encerramento será no domingo (21), com apresentação da banda Algarabya, que trará repertório inspirado em ritmos do Norte, como carimbó, calypso e tecnobrega.

A programação completa está disponível no perfil oficial do evento: @festicidi.jf