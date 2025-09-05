FOTO: Redes sociais - Ônibus tomba na BR-040 e deixa quatro mortos e doze feridos

Um grave acidente na tarde desta sexta-feira (5) na BR-040, em Juiz de Fora, resultou em quatro mortes e deixou 12 pessoas feridas, sendo quatro em estado grave. O ônibus de viagem tombou no km 776,8 da rodovia, próximo ao trevo do Distrito Industrial, no sentido Rio de Janeiro. O Samu mobilizou cinco ambulâncias para o socorro, encaminhando os feridos ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS), à UPA Norte e à Maternidade Therezinha de Jesus. O Corpo de Bombeiros confirmou o balanço de vítimas, enquanto a concessionária Concer também prestou apoio no local para organizar o tráfego e auxiliar nos atendimentos.

A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nota oficial lamentando o acidente e informando que o HPS está com atendimento restrito a casos de urgência em função da gravidade da ocorrência. Pacientes com demandas clínicas foram orientados a procurar as UPAs e UBSs. A administração municipal destacou ainda que equipes das secretarias de Saúde, Mobilidade Urbana, Segurança e Assistência Social estão mobilizadas para oferecer apoio às vítimas e seus familiares.

Tags:

BR-040