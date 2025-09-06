O acidente ocorrido ontem envolvendo um ônibus urbano e um interurbano deixou 43 vítimas, segundo atualização feita nesta sexta-feira (5).

No ônibus interurbano, sete pessoas ficaram feridas, sem registro de mortes. Já no coletivo urbano, 32 vítimas sofreram ferimentos e quatro morreram.

Ao todo, foram contabilizadas 39 vítimas não fatais e quatro fatais. Entre os feridos, 11 são menores de 18 anos.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o HPS, UPA Norte, Maternidade Santa Terezinha e Santa Casa de Misericórdia.

