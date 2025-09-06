Uma operação especial movimenta neste sábado (6) a BR-040, no trecho administrado pela Concer, em Juiz de Fora. Uma carreta de 99 metros de comprimento transporta um transformador de 540 toneladas com destino a Itaguaí (RJ).

O veículo segue em direção ao Rio de Janeiro e deve percorrer o trajeto entre Juiz de Fora e Levy Gasparian (km 6). A operação é acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da concessionária.

Devido às dimensões da carreta, ultrapassagens ficam dificultadas e há possibilidade de retenções no trânsito.

Tags:

BR-040 | Carreta