A Funalfa publicou o Edital 01/2025 para a eleição dos novos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Cultura (Concult). Serão escolhidos 12 membros titulares e seus suplentes, representando áreas como Artes Cênicas, Visuais, Audiovisual, Música, Dança, Literatura, Carnaval, Cultura Popular, Etnias, Artes Urbanas, Patrimônio Material e Imaterial e Entidades Privadas.

As inscrições de candidatos acontecem de 29 de setembro a 2 de outubro, pela plataforma Prefeitura Ágil. Podem participar maiores de 18 anos, com atuação comprovada no setor artístico-cultural e cadastro atualizado no CAD Cultural. É necessário enviar currículo e documentos de comprovação. No caso de entidades privadas, também são exigidos ata da diretoria, estatuto registrado em cartório e declaração do representante.

A votação será realizada de 23 a 30 de outubro, de forma on-line pela Prefeitura Ágil, e presencialmente no dia 29 de outubro, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (13h às 19h). O resultado será divulgado até 1º de novembro no site da Funalfa e nas redes sociais @funalfacultura.

O Concult tem como funções propor e fiscalizar políticas públicas de cultura, incentivar pesquisas e eventos, articular ações entre organismos públicos e privados, emitir pareceres técnicos, defender o patrimônio cultural e promover a Conferência Municipal de Cultura a cada dois anos.

