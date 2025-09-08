Na segunda-feira (8), o clima será ameno, com temperaturas entre 15°C e 21°C, e céu parcialmente nublado, podendo ocorrer chuvas isoladas à noite. Terça-feira (9) será mais quente, com máximas em torno de 29°C e mínimas de 15°C, com pouca chance de precipitação.

Quarta-feira (10) e quinta-feira (11) terão predomínio de sol, com temperaturas variando entre 14°C e 27°C, mantendo o clima agradável e céu parcialmente nublado.

A partir de sexta-feira (12), a instabilidade aumenta, com possibilidade de pancadas de chuva e temperaturas entre 15°C e 22°C. Sábado (13) terá céu nublado e chuvas isoladas, com mínimas de 13°C e máximas de 18°C. No domingo (14), a previsão indica chuva durante o dia, temperaturas entre 12°C e 19°C e alta umidade relativa do ar.





