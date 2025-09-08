Juiz de Fora intensifica combate à dengue com nova rodada de visitas em bairros

No combate ao mosquito Aedes aegypti em Juiz de Fora, os Agentes de Combate às Endemias realizam entre esta segunda-feira (8) e sexta-feira (12), novas rotas de visitas e vistorias a residências e lotes em diversos bairros do município.

As atividades acontecem semanalmente, conforme cronograma definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde.

A Administração solicita o apoio dos moradores na abertura de suas residências para que os profissionais possam realizar o trabalho de tratamento focal. Todos os servidores estarão identificados e uniformizados.

Confira a rota dos agentes nesta semana (8/9 a 12/9):

Região Sul:

Previdenciários

Sagrado Coração de Jesus

Arco-Íris

Região Sudeste:

Retiro

Região Leste:

Bonsucesso

Região Norte:

Milho Branco

Região Central:

Paineiras

Região Nordeste:

Centenário