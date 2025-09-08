Juiz de Fora intensifica combate à dengue com nova rodada de visitas em bairros
Agentes percorrem cidade durante a semana para vistorias em residências e pedem a colaboração da população.
No combate ao mosquito Aedes aegypti em Juiz de Fora, os Agentes de Combate às Endemias realizam entre esta segunda-feira (8) e sexta-feira (12), novas rotas de visitas e vistorias a residências e lotes em diversos bairros do município.
As atividades acontecem semanalmente, conforme cronograma definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde.
A Administração solicita o apoio dos moradores na abertura de suas residências para que os profissionais possam realizar o trabalho de tratamento focal. Todos os servidores estarão identificados e uniformizados.
Confira a rota dos agentes nesta semana (8/9 a 12/9):
Região Sul:
Previdenciários
Sagrado Coração de Jesus
Arco-Íris
Região Sudeste:
Retiro
Região Leste:
Bonsucesso
Região Norte:
Milho Branco
Região Central:
Paineiras
Região Nordeste:
Centenário