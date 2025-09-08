Christian Damasceno Graças foi nomeado para o cargo de corregedor da Guarda Municipal de Juiz de Fora, na última sexta-feira (5). Ele sucede o GM André Moreira Campos, que deixa a função após cumprir o período legal de quatro anos de exercício.

Com formação superior em Tecnologia da Segurança Pública pela Universidade Estácio de Sá, Christian Damasceno é guarda municipal concursado há 16 anos, sempre atuando na linha de frente do serviço operacional. Nos últimos dez anos, exerceu a função de supervisor de equipes, coordenando trabalhos durante a Pandemia da Covid-19, em ações de combate a incêndios, socorro em via pública e resgate de animais silvestres, entre outras ocorrências.

Órgão vinculado à Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), a Corregedoria é responsável por acompanhar, apurar e responsabilizar condutas praticadas pelos servidores da Guarda Municipal, comunicando os resultados ao comando da corporação.

De acordo com o artigo 14 do Decreto Municipal nº 16.942/2025, a Corregedoria possui 17 competências, entre elas o recebimento de denúncias encaminhadas pela Ouvidoria da Guarda ou por terceiros e o acolhimento de comunicados disciplinares enviados pelo comando da corporação, adotando as medidas previstas no Regime Disciplinar da GM para a apuração de eventuais irregularidades.

Criada em 2016, com a implantação da Sesuc, a Corregedoria da Guarda Municipal atua como órgão de controle interno, exercendo função preventiva e corretiva. Entre suas atribuições estão a realização de inspeções administrativas, correções programadas e extraordinárias e a apuração formal de possíveis transgressões, com encaminhamento para aplicação das penalidades cabíveis.

O contato com a Corregedoria pode ser feito pelo e-mail: corregedoria-gm@pjf.mg.gov.br

