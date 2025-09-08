A Prefeitura de Juiz de Fora firmou um contrato com a empresa Andrones Soluções Aéreas LTDA para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti por meio do uso de drones. O contrato foi celebrado no âmbito do Pregão Eletrônico nº 104/2024 e tem valor estimado de R$ 444.898,37 conforme apuração do Acessa no Portal da Transparência. A assinatura ocorreu no dia 5 de agosto de 2025, com vigência de 12 meses.

O objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para o mapeamento, identificação e profilaxia de focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O serviço será realizado com veículos aéreos, popularmente conhecidos como drones, e incluirá o fornecimento de coletes padronizados para os operadores.

A empresa Andrones Soluções Aéreas LTDA, contratada para executar o serviço, é especializada em mapeamentos com drones e será responsável por todo o processo técnico: captação de imagens, análise dos focos e entrega dos relatórios. O contrato inclui também treinamento de pessoal e entrega de materiais específicos, como os coletes padronizados para os operadores.

A Prefeitura ainda não divulgou os bairros que serão priorizados nesta etapa inicial, nem o cronograma detalhado da execução do serviço.

Tags:

Aedes | Aedes Aegypti | combate | De | Dengue | Drone