A Polícia Civil deflagrou a Operação Ceifa de combate ao tráfico de drogas em Juiz de Fora e região, durante a manhã desta segunda-feira (8). Cerca de duas toneladas de maconha foram apreendidas e dois homens presos no bairro São Pedro.

Mais informações serão concedidas na coletiva de imprensa que acontece no final da tarde desta segunda-feira (8), com o delegado regional Bruno Wink e o delegado Márcio Rocha, para apresentação dos desdobramentos da operação.

