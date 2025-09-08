Uma nova reunião entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Juiz de Fora (Sinttro/JF) e o Consórcio Via JF foi realizada nesta segunda-feira (8), na sede do Ministério do Trabalho da cidade, para discussão do reajuste salarial da categoria.

Dessa vez, o órgão mediador apresentou uma proposta para ambas as partes. Trazendo um reajuste de 5,68% retroativo ao mês de julho deste ano, com mais um acréscimo de 0,5% em janeiro de 2026, com posterior incorporação ao salário a partir de julho do ano que vem; além de ticket convencional no valor de R$510 e ticket extra para motoristas que atuam sem cobrador de R$400.

O representante do Sindicato, Claudinei Janeiro, disse ao Acessa.com que a proposta atual até o momento foi a que mais está de acordo com as reivindicações dos trabalhadores.

Nesta quinta-feira (11), haverá uma nova assembleia da categoria para discutir a possível aprovação.

A redação do Acessa.com entrou em contato com o Consórcio Via JF sobre sua posição a respeito da proposta atual e aguarda retorno.

Tags:

Acordo | Rodoviários | Transporte