A Prefeitura de Juiz de Fora informou que todas as vítimas do acidente registrado na BR-040 receberam atendimento imediato no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira (HPS). Após os cuidados iniciais, a maioria dos pacientes teve alta médica, enquanto alguns foram transferidos para outras unidades hospitalares.

Lista de pacientes e situação:

L. L. S. – Mulher – Alta em 05/09

M. A. F. – Homem – Alta em 06/09

G. V. S. M. – Mulher – Alta em 06/09

E. Q. A. S. S. – Mulher – Transferida para Santa Casa

E. E. S. – Mulher – Alta em 06/09

R. G. E. T. – Mulher – Alta em 06/09

F. C. T. E. – Mulher – Alta em 06/09

A. L. M. – Homem – Alta em 06/09

M. S. F. – Mulher – Alta em 06/09

J. R. S. – Homem – Alta em 06/09

E. K. A. S. S. – Mulher – Alta em 06/09

A. L. S. – Mulher – Alta em 09/09

S. M. C. P. – Mulher – Alta em 06/09

G. C. S. – Mulher – Alta em 06/09

C. X. V. – Mulher – Alta em 08/09

A. F. S. – Mulher – Alta em 06/09


 

Foto: PJF - Acidente de ônibus em Juiz de Fora

