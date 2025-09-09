A Prefeitura de Juiz de Fora informou que todas as vítimas do acidente registrado na BR-040 receberam atendimento imediato no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira (HPS). Após os cuidados iniciais, a maioria dos pacientes teve alta médica, enquanto alguns foram transferidos para outras unidades hospitalares.
Lista de pacientes e situação:
L. L. S. – Mulher – Alta em 05/09
M. A. F. – Homem – Alta em 06/09
G. V. S. M. – Mulher – Alta em 06/09
E. Q. A. S. S. – Mulher – Transferida para Santa Casa
E. E. S. – Mulher – Alta em 06/09
R. G. E. T. – Mulher – Alta em 06/09
F. C. T. E. – Mulher – Alta em 06/09
A. L. M. – Homem – Alta em 06/09
M. S. F. – Mulher – Alta em 06/09
J. R. S. – Homem – Alta em 06/09
E. K. A. S. S. – Mulher – Alta em 06/09
A. L. S. – Mulher – Alta em 09/09
S. M. C. P. – Mulher – Alta em 06/09
G. C. S. – Mulher – Alta em 06/09
C. X. V. – Mulher – Alta em 08/09
A. F. S. – Mulher – Alta em 06/09