Uma nova fase das obras de drenagem no se inicia no Bairro Santa Cruz a partir desta quarta-feira (10) com previsão de duração até o dia 22 de setembro. As intervenções têm como objetivo solucionar o problema de alagamentos na região, com a implantação de um novo sistema de captação de águas pluviais.

Interdições no trânsito

Entre os dias 9 e 22 de setembro, haverá interdição total do trecho da Avenida Dr. Simeão de Faria, entre as ruas João Ferreira de Morais e Miguel Marinho.

O acesso entre a Av. Dr. Simeão de Faria e a Rua Maria da Conceição Marinho permanecerá liberado. Na sequência, com o avanço da rede, será necessária também a interdição total da Rua Miguel Marinho, para viabilizar a execução da Etapa III. Após a conclusão dos trabalhos, todas as vias serão liberadas ao tráfego.

Etapas da obra

1ª e 2ª etapas: Rua Miguel Marinho – instalação de 270 metros de rede, seguida por 130 metros de complementação.

3ª etapa: Rua Justino Gomes de Monteiro – implantação de 214 metros de tubulação, interligando com a Rua Miguel Marinho.

4ª etapa (em andamento): continuidade da rede pela Rua João Ferreira de Morais, cruzando a Av. Dr. Simeão de Faria e ligando às caixas de coleta da Rua Miguel Marinho, até o Córrego Santa Cruz – total de 360 metros de rede.

Mudanças no transporte coletivo

Devido às alterações no trânsito, as linhas 708, 751 e 761 terão itinerários modificados:

708 – Vale dos Lírios

Sentido Bairro: …, Av. Dr. Simeão de Faria, Rua Joana D’Arc, Av. Luiza Vitória Fernandes, Rua Cléa Gervason Halfeld, …

Sentido Centro: …, Rua Kalil Abraão Hallack, Rua Cléa Gervason Halfeld, Av. Luiza Vitória Fernandes, Rua Joana D’Arc, Av. Dr. Simeão de Faria, …

751 – Santa Cruz / Via Jardim Alfineiros / Santa Clara

Sentido Bairro: …, Av. Dr. Simeão de Faria, Rua Joana D’Arc, Av. Luiza Vitória Fernandes, Rua Kalil Abraão Hallack, …

Sentido Centro: …, Rua Kalil Abraão Hallack, Av. Luiza Vitória Fernandes, Rua Joana D’Arc, Av. Dr. Simeão de Faria, …

761 – Santo Agostinho / Via Jardim dos Alfineiros

Sentido Bairro: …, Av. Dr. Simeão de Faria, Rua Joana D’Arc, Av. Luiza Vitória Fernandes, Rua Kalil Abraão Hallack, …

Sentido Centro: …, Rua Kalil Abraão Hallack, Av. Luiza Vitória Fernandes, Rua Joana D’Arc, Av. Dr. Simeão de Faria, …