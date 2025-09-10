A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora realiza, nesta quarta-feira (10), das 8h30 às 11h, uma ação de educação em saúde na Farmácia Central, na Avenida Presidente Itamar Franco, 982. A atividade integra a programação do Setembro Amarelo e marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

A programação inclui distribuição de mudas da planta “coração magoado”, entrega de cartilhas informativas, chaveiros temáticos e atividades de práticas integrativas com a professora de Hatha Yoga, Robertha Frederico Salles. Haverá também o “Mural dos Sentimentos” e uma conversa com o médico de família Yuri Augusto Pita, da UBS Santo Antônio, sobre o uso de plantas medicinais e fitoterápicos no cuidado à saúde mental.

A ação é realizada em parceria com a EMPAV e reforça o lema da campanha de 2025: “Se precisar, peça ajuda!”. O objetivo é conscientizar a população sobre os fatores de risco e a importância da busca por apoio profissional.