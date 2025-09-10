Na terça-feira (9), o Cras Leste Vitorino Braga e o Centro de Convivência São Benedito se reuniram com moradores da Vila Alpina para apresentar os resultados da pesquisa “A Voz do Território”, feita com 43 famílias do bairro. O levantamento mostrou que a maioria é inscrita no Cadastro Único e recebe benefícios socioassistenciais, principalmente o Bolsa Família.

A pesquisa identificou 80 crianças, a maioria entre 6 e 11 anos, e apontou a falta de atividades socioeducativas, culturais e de lazer na região.

Para atender à demanda, será implantado na Vila Alpina um núcleo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), levando atividades mais próximas da comunidade.