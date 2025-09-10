Juiz de Fora celebra o Dia Nacional da Cachaça com a terceira edição da Semana da Cachaça, que acontece de 10 a 12 de setembro no Campus Academia – UniAcademia (Rua Halfeld, 1.179). O evento reúne produtores, especialistas e apreciadores para promover conhecimento, cultura, negócios e experiências sobre a cachaça mineira.
Programação:
- Quarta-feira (10/09) | 19h às 22h – Palestra de Abertura
Cachaça: Inovações no Envelhecimento e Expansão do Consumo – Teatro Academia
Palestrantes: Arnaldo Ribeiro, Bebeto Coelho, Fagner Rodrigues e Estevão Castro.
Quinta-feira (11/09)
- Feira: 9h às 21h, Salão de Convenções – produtos de pequenos produtores locais.
Oficinas:
- 8h às 11h – Minas por Minas | Chef Fagner Rodrigues (25 vagas)
- 14h às 17h – Versatilidade da Cachaça na Coquetelaria | Bebeto Coelho (10 vagas)
- 19h às 22h – Minas por Minas | Chef Fagner Rodrigues (25 vagas)
Sexta-feira (12/09)
Oficinas com Estevão Castro:
- 10h às 12h – Elaboração de Blends de Cachaça
- 13h às 15h – Degustação e Avaliação Sensorial (Turma 1)
- 15h às 17h – Degustação e Avaliação Sensorial (Turma 2)
As inscrições podem ser feitas pelo link do evento. A Semana da Cachaça é realizada pelo UniAcademia em parceria com produtores locais e a Prefeitura de Juiz de Fora.