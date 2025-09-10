Juiz de Fora celebra o Dia Nacional da Cachaça com a terceira edição da Semana da Cachaça, que acontece de 10 a 12 de setembro no Campus Academia – UniAcademia (Rua Halfeld, 1.179). O evento reúne produtores, especialistas e apreciadores para promover conhecimento, cultura, negócios e experiências sobre a cachaça mineira.

Programação:

Quarta-feira (10/09) | 19h às 22h – Palestra de Abertura

Cachaça: Inovações no Envelhecimento e Expansão do Consumo – Teatro Academia

Palestrantes: Arnaldo Ribeiro, Bebeto Coelho, Fagner Rodrigues e Estevão Castro.

Quinta-feira (11/09)

Feira: 9h às 21h, Salão de Convenções – produtos de pequenos produtores locais.

Oficinas:

8h às 11h – Minas por Minas | Chef Fagner Rodrigues (25 vagas)

14h às 17h – Versatilidade da Cachaça na Coquetelaria | Bebeto Coelho (10 vagas)

19h às 22h – Minas por Minas | Chef Fagner Rodrigues (25 vagas)

Sexta-feira (12/09)

Oficinas com Estevão Castro:

10h às 12h – Elaboração de Blends de Cachaça

13h às 15h – Degustação e Avaliação Sensorial (Turma 1)

15h às 17h – Degustação e Avaliação Sensorial (Turma 2)

As inscrições podem ser feitas pelo link do evento. A Semana da Cachaça é realizada pelo UniAcademia em parceria com produtores locais e a Prefeitura de Juiz de Fora.