Após alguns anos, a Companhia Academia, um dos grupos de teatro mais antigos de Juiz de Fora, retorna com o espetáculo musical "A Fantástica Trupe do Esperança”. A peça entra em cartaz nesta quinta-feira (11) no Teatro Paschoal Carlos Magno e tem apresentações também nos dias 16, 17, 18 e 23 de setembro, sempre às 20h. A classificação é de 10 anos.

Na sinopse, três crianças e um animal, abandonados à própria sorte, encontram uma trupe de circo liderada por um homem ganancioso e autoritário. Entre números circenses, segredos e superações, eles precisam enfrentar um monstro que aterroriza uma cidade e libertar a herdeira de um trono perdido.

Este é um musical original, criado por Ronan Lobo, uma história repleta de magia, emoção e crítica social, ambientada em um lugar imaginário — mas que nos faz pensar sobre o mundo real. Prepare-se para rir, se emocionar e refletir. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla com preços a partir de 18 reais. Funcionários e alunos do Colégio Academia e do UniAcademia têm direito à meia-entrada.