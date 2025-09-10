Enquanto o Brasil registra avanços significativos na redução da pobreza, Juiz de Fora segue na contramão. Dados mais recentes revelam que o número de famílias juiz-foranas em situação de pobreza aumentou de 14.385, em 2021, para 24.647 em 2025 um crescimento de 71% em apenas quatro anos.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, cerca de 6,55 milhões de famílias brasileiras saíram da linha da pobreza entre 2023 e julho de 2025, o que representa uma redução de 25% no total de famílias pobres no país.

A linha da pobreza utilizada em ambos os casos considera famílias com renda per capita mensal de até R$218 critério oficial adotado pelo CadÚnico.

Pobreza cresce em Juiz de Fora

O levantamento feito com base nos dados do Cadastro Único mostra que a cidade tem hoje mais de 58 mil pessoas vivendo com renda familiar per capita abaixo da linha da pobreza. Em 2021, eram cerca de 39,4 mil pessoas nessa condição.

Além disso, o número total de famílias inscritas no CadÚnico saltou de 48.784 para 69.320 no mesmo período. Isso representa quase 1 em cada 3 famílias da cidade com cadastro em programas sociais.

Brasil vive tendência oposta

Na esfera nacional, os dados apontam uma melhora consistente. De 2023 a julho de 2025, o total de famílias na pobreza caiu de 26,1 milhões para 19,56 milhões. Isso representa a saída de mais de 14 milhões de pessoas da situação de pobreza extrema.