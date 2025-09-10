A Secretaria do Bem-Estar Animal (Sebeal) da Prefeitura de Juiz de Fora está promovendo uma série de encontros com proprietários de pet shops, agropecuárias e clínicas veterinárias de toda a cidade. O objetivo é apresentar as ações da secretaria e fortalecer possíveis parcerias para os eventos de adoção do Canil Municipal, ampliando a rede de apoio à causa animal.

Até o momento, oito estabelecimentos já aderiram e estão atuando junto à Sebeal: Castelo das Patas; Bichos e Cia; Agrotela; Vida Pet; São Fidélis; Anjo de 4 Patas; Divina Luz Pet e Universo Pet.

Interessados em participar e agendar uma reunião podem entrar em contato pelo WhatsApp da Sebeal: (32) 2104-8453.