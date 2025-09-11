O Corpo de Bombeiros atendeu, entre 14h e 23h desta quarta-feira (10), 13 ocorrências de incêndios em áreas de pasto e lotes vagos em diferentes pontos da cidade.
Os principais registros foram nos bairros Nossa Senhora Aparecida, Santa Cecília e Cascatinha. No primeiro, um hectare de vegetação e lixo foi consumido pelo fogo em terreno próximo a residências, sendo necessário o uso de cerca de 4 mil litros de água para conter as chamas. Em Santa Cecília, o fogo atingiu quatro hectares de pasto e bambuzal, sem danos a imóveis. Já no Cascatinha, o incêndio ocorreu em área verde em frente ao Parque da Lajinha.
Outros focos foram registrados em Olavo Costa, Benfica, Grajaú, Mundo Novo e Bairu.