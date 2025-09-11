A Polícia Civil (PCMG), por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Juiz de Fora, instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do grave acidente ocorrido na última sexta-feira (5), na BR-040, no Distrito Industrial, que envolveu um ônibus interestadual e um ônibus urbano, no município, resultando na morte de quatro pessoas.

Nessa quarta-feira (10), a equipe policial retornou ao local dos fatos para dar continuidade às diligências investigativas. Além da análise de imagens de câmeras de segurança, testemunhas e vítimas estão sendo intimadas para prestar depoimento.

Na terça-feira (9), representantes da PCMG também se reuniram com familiares das vítimas para prestar esclarecimentos sobre a investigação e oferecer o devido acompanhamento institucional.

O delegado responsável pelo caso, Daniel Buchmüller, destacou: “Estamos empenhados em coletar todos os elementos de prova necessários para esclarecer as circunstâncias do acidente. A investigação prossegue com a finalidade de apurar eventual responsabilidade criminal dos motoristas envolvidos. Assim que tivermos avanços relevantes, comunicaremos à imprensa e, em momento oportuno, apresentaremos os resultados finais do inquérito”.