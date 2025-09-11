O festival "APRENDENDO A CRESCER – Música Para Todos os Sentidos" está de volta a Juiz de Fora trazendo um dia inteiro de atividades.
O evento infantil está marcado para 9 de novembro, no Terrazzo, a partir das 10h, com a realização de shows, intervenções circenses e espaço kids.
O festival está na sua 5ª edição, com duas grandes produções, também, em Belo Horizonte, ocupando as Praças da Liberdade e da Assembleia, além da cidade de Lagoa Santa.
O objetivo é oferecer cultura e entretenimento para as crianças da região da Zona da Mata e Vertentes com diversas atrações na programação especial como: Pato Fu com a turnê “Música de Brinquedo 2”, Mundo Bita, Mini Joia, O Quintal da Guegué, Trupicada, Fuxico & Xaveco, além de espaço kids do Clube da Tia Lu e atrações circenses com a Cia “Lá na Lona”.
Segundo a produção, o evento é considerado pelo público na rede social como o Rock in Rio das crianças, sendo um festival que convida a explorar o mundo de forma lúdica, com desenvolvimento emocional, social e cognitivo por meio da cultura e da arte.
O Festival Aprendendo a Crescer – Música para todos os sentidos 2025 é uma produção JA Ribeiro Cultura e Arte, juntamente com a Ultra Music, realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e patrocínio da Claro.
Serviço:
Data: Domingo, 09 de novembro
Horário: 10h
Local: Terrazzo Centro de Eventos
Endereço: Av. Deusdedith Salgado, 5050 - Salvaterra, Juiz de Fora – MG
Produção: Ultra Music e J A Ribeiro
Atrações:
Pato Fu - Música de Brinquedo 2
Mundo Bita
Mini Joia
O Quintal da Guegué
Trupicada
Fuxico e Xaveco
Espaço Kids | Clube da Tia Lu
Atrações Circenses com a Cia Lá na Lona
Valores 1° Lote [ÁREA ÚNICA]:
R$ 50,00 [Inteira]
R$ 25,00 [Meia]
R$ 35,00 [Solidário]
R$ 45,00 [Cliente Claro – cupom de desconto]
LINK VENDA ON-LINE: https://www.uniticket.com.br/eventos/aprendendo-a-crescer-musica-para-todos-os-sentidos
Observações importantes:
- O evento tem um único setor;
- Crianças até 2 anos não pagam;
- Meia entrada: Crianças de 3 a 12 anos, estudantes, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, professores e profissionais da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino.