O transporte público de Juiz de Fora pode ser paralisado a partir da próxima terça-feira (16). Em assembleia realizada hoje (11), o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Juiz de Fora (Sinttro-JF) decidiu lançar um edital de greve por tempo indeterminado. A paralisação tem previsão para começar à meia-noite do dia 16.

A negociação entre a categoria e o Consórcio Via JF se arrasta há meses, sem que as partes cheguem a um acordo. Anteriormente, os rodoviários já haviam aprovado um "estado de greve", e realizado manifestações pontuais, como uma passeata pelo centro da cidade no final de agosto.

O Sinttro-JF já havia ressaltado a insatisfação com as propostas do consórcio. Agora, com a greve oficialmente anunciada, a população de Juiz de Fora deve se preparar para uma possível paralisação total do serviço.

A Lei de Greve garante a manutenção de um percentual mínimo de trabalhadores em atividade para atender às necessidades da população.