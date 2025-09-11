A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informou que a Rua Rei Alberto, no Centro, seguirá operando, de forma definitiva, no sentido Rua Santo Antônio -> Avenida Barão do Rio Branco.

Segundo a Administração Municipal, a alteração foi implantada no último mês, em caráter experimental, para estudos de viabilidade visando melhorias no fluxo viário. Após o monitoramento do tráfego na via e no entorno, aliado à aprovação da comunidade, a mudança foi confirmada.

Equipes da Secretaria estão finalizando a adequação da sinalização, com nova pintura no solo e instalação de placas, para reforçar a segurança no trânsito da região.