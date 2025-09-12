Nesta quinta-feira (11), a Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp) participou da operação “Circuito Fechado”, coordenada pela Polícia Militar, para fiscalizar ferros-velhos em Juiz de Fora.

Ao todo, seis estabelecimentos foram vistoriados em diferentes regiões da cidade. Três foram autuados por funcionar sem alvará e um por manter objetos expostos que podem acumular água. Também foram registradas outras irregularidades, como ausência de licenciamento ambiental, destinação inadequada de resíduos oleosos, descumprimento do horário de funcionamento e obstrução de via pública.

A fiscalização verificou o cumprimento da Lei Municipal 15.130/2025, que trata da prevenção e combate a furtos e receptação de cabos e fios metálicos. Os proprietários receberam notificações para regularizar pendências ambientais e adequar o armazenamento de resíduos.

A ação contou com apoio da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Vigilância em Saúde.