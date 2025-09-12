A partir da próxima segunda-feira (15), os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) Centro 1 e 2 passam a funcionar em novo endereço, em Juiz de Fora.

As unidades estarão localizadas na Avenida Barão do Rio Branco, nº 1.843, 3º andar – Centro, no Condomínio do Edifício Adhemar Rezende de Andrade, conhecido como “prédio da Cesama”.

O horário de atendimento permanece o mesmo: segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Os contatos também continuam pelos números: (32) 3690-8483; (32) 3690-8275; (32) 98449-2464 e (32) 98449-2069.