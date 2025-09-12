A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza nesta segunda-feira (15), uma manutenção na tubulação de sucção da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Mirante. Os trabalhos acontecem entre 8h e 17h, afetando o fornecimento de água em alguns bairros e loteamentos da Região Oeste de Juiz de Fora.

São eles: Mirante, Chalés do Imperador, Jardins Imperiais, Residencial Parque do Império, Clube do Papo, Mirante Morro do Cristo, Serro Azul e adjacências.

A Cesama reforça que o abastecimento será retomado assim que o serviço for concluído e a previsão de normalização é até a noite desta segunda-feira (15).