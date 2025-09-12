Morreu nesta sexta-feira (12) o ex-prefeito de Juiz de Fora, Tarcísio Delgado, aos 89 anos. Ele estava internado no Hospital Monte Sinai, mas a causa da morte não foi divulgada. Nascido em 1935, em Torreões, distrito de Juiz de Fora, Delgado completaria 90 anos no próximo dia 4 de outubro.

Formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), iniciou a vida pública como vereador no fim da década de 1960. Em seguida, foi deputado estadual e exerceu três mandatos como deputado federal. Também foi secretário de Estado do Trabalho e Ação Social de Minas Gerais, durante o governo de Hélio Garcia.

À frente da Prefeitura de Juiz de Fora, Tarcísio Delgado comandou o município em três oportunidades, totalizando 14 anos de administração. Seus mandatos foram de 1983 a 1988, de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004. Reconhecido como uma das principais lideranças do MDB em Minas Gerais, ocupou ainda funções de destaque dentro do partido em nível nacional.

Além da política, Delgado se dedicou à escrita, sendo autor de livros em que registrou memórias e reflexões sobre a vida pública e sua trajetória. Durante suas gestões, também ficou marcado pela adoção de políticas sociais e iniciativas ligadas à proteção animal.