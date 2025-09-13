O corpo do ex-prefeito de Juiz de Fora, Tarcísio Delgado, será velado neste sábado (13), na Câmara Municipal, das 9h às 16h. A Mesa Diretora decretou luto oficial de três dias no Legislativo e determinou o hasteamento da bandeira a meio mastro em sinal de respeito.
Tarcísio Delgado faleceu nesta sexta-feira (12), aos 89 anos, no Hospital Monte Sinai. A causa da morte não foi divulgada. Nascido em Torreões em 1935, Delgado completaria 90 anos em 4 de outubro.
Figura marcante na política local e estadual, foi vereador, deputado estadual, deputado federal e secretário de Estado. Na Prefeitura de Juiz de Fora, governou a cidade por três mandatos, somando 14 anos de administração.
