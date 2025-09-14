Cinco pessoas ficaram feridas após um carro cair em uma ribanceira na BR-040, próximo ao bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora, na tarde deste sábado (13).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 12h20. O motorista conseguiu sair sozinho e subir até a rodovia, enquanto quatro ocupantes permaneceram no local até a chegada do resgate.

As vítimas — três mulheres e dois homens, todos adultos — foram retiradas com técnicas de salvamento terrestre. Elas estavam conscientes, orientadas e apresentavam apenas ferimentos leves. Duas foram atendidas pelo Samu e as demais pela ambulância da concessionária da rodovia.

Um cão que estava no veículo saiu ileso e foi entregue ao proprietário. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.