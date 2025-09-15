Nesta segunda-feira (15), o céu fica nublado com aberturas de sol e temperatura entre 15 °C e 23 °C. Na terça (16), há previsão de pancadas de chuva, com máxima de 26 °C. Quarta (17) e quinta-feira (18) terão predomínio de sol entre nuvens, com mínimas de 14 °C e 16 °C, respectivamente. Na sexta-feira (19), o dia começa com nuvens baixas, mas o sol aparece à tarde, e a máxima chega a 27 °C. O sábado (20) deve ter possibilidade de tempestades em algumas áreas, e no domingo (21) o tempo fica predominantemente nublado, com calor de até 30 °C.