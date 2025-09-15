Morreu na madrugada desta segunda-feira (15), em Juiz de Fora, Jane Berlose Moysés, uma das fundadoras da Fundação Ricardo Moysés Júnior. Ela foi vítima de um câncer no intestino.

O velório começa às 11h e o sepultamento é às 16h desta segunda-feira (15), no Cemitério Parque da Saudade.

Jane era mãe de Ricardo Moysés Júnior, que morreu aos 17 anos, em maio de 1994, em decorrência de um linfoma. A fundação, criada por ela e sua família, atua no apoio a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.