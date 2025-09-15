No próximo sábado (20), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Saúde, promove a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos na zona urbana. A imunização será realizada das 8h às 17h em 94 postos fixos e volantes espalhados por todas as regiões da cidade.

Podem receber a dose animais a partir de três meses de idade. A raiva é uma doença viral grave, transmitida pela saliva de mamíferos infectados, que pode ser prevenida por meio da vacinação anual dos pets.

A lista completa de locais e horários da vacinação está disponível no site da PJF.