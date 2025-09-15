A 12ª Conferência Municipal de Saúde de Juiz de Fora vai reunir especialistas, gestores e a comunidade para debater os principais desafios e perspectivas do Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento, promovido pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) em parceria com a Secretaria de Saúde (SS), acontece entre os dias 24 e 26 deste mês, no Ritz Hotel (Avenida Barão do Rio Branco, 2000 – Centro).

A abertura oficial será no dia 24, das 18h às 21h, com palestra sobre o eixo “Planejamento, Financiamento e Gestão do SUS”.

Inscrições prorrogadas para usuários do SUS:

As inscrições são obrigatórias e, para a categoria de usuários – qualquer cidadão que utiliza o SUS, mas não atua em hospitais, clínicas ou na Secretaria de Saúde – o prazo foi prorrogado até esta quinta-feira (18). O cadastro pode ser feito de duas formas:

Presencialmente: Conselho Municipal de Saúde (Rua Batista de Oliveira, 239, sala 402), das 9h às 11h30 e das 14h30 às 17h;

On-line: por meio deste link disponibilizado pela organização.

Eixos temáticos da conferência:

A programação desta edição será organizada em quatro grandes eixos de debate:

Planejamento, financiamento e gestão do SUS: estratégias para fortalecer a rede de serviços, garantir o uso adequado dos recursos e aprimorar a eficiência administrativa.

Ciência, tecnologia da informação e comunicação em saúde: inovação e digitalização aplicadas à assistência, como prontuário eletrônico e uso de dados para diagnósticos e políticas públicas.

Seguridade social e direito à saúde no Brasil: reflexões sobre o direito universal à saúde e a garantia de acesso integral e equitativo à população.

O trabalho na saúde: direitos e deveres: valorização dos profissionais, condições dignas de trabalho, formação continuada e ética no atendimento.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, com essa programação, a 12ª Conferência Municipal de Saúde se consolida como um espaço democrático de construção coletiva, no qual profissionais, gestores e cidadãos poderão apresentar propostas concretas para o aprimoramento da saúde pública na cidade.