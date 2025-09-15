Após semanas de negociações tensas, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Juiz de Fora (Sinttro/JF) cancelou a greve de ônibus na cidade após o Consórcio Via JF, que opera o transporte público da cidade, apresentar uma nova proposta.

O documento, estabelece um reajuste salarial de 6,18%. O valor será retroativo ao mês de julho. Além do aumento salarial, o entendimento entre as partes garante o reajuste no cartão-alimentação, também um dos pontos de impasse nas negociações.

O Sindicato irá analisar os reajustes propostos nesta quarta-feira (17).





Tags:

greve | Transporte | transporte público