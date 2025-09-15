No combate ao mosquito Aedes aegypti, a Prefeitura de Juiz de Fora, por meio dos Agentes de Combate às Endemias, realiza entre esta segunda-feira (15) e sexta-feira (19), rotas de visitas e vistorias a residências e lotes em diversos bairros do município. As atividades acontecem semanalmente, conforme cronograma definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde.
A Prefeitura solicita o apoio dos moradores na abertura de suas residências para que os profissionais possam realizar o trabalho de tratamento focal. Todos os servidores estarão identificados e uniformizados.
Confira a rota dos agentes nesta semana:
Cidade Alta (Região Oeste)
Residencial São Lucas
Neo Residencial
Região Sul
Fazendinhas do Ipiranga
Vale Verde
Residencial Santa Lola
Região Norte
Monte Castelo
Fábrica
Nova Benfica
Região Nordeste
Centenário
Santa Terezinha
Região Leste
São Benedito
Região Sudeste
Santo Antônio
Tags:
Aedes Aegypti | Bairro | combate | combate a dengue | Dengue | Mosquito | Saúde