No combate ao mosquito Aedes aegypti, a Prefeitura de Juiz de Fora, por meio dos Agentes de Combate às Endemias, realiza entre esta segunda-feira (15) e sexta-feira (19), rotas de visitas e vistorias a residências e lotes em diversos bairros do município. As atividades acontecem semanalmente, conforme cronograma definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde.

A Prefeitura solicita o apoio dos moradores na abertura de suas residências para que os profissionais possam realizar o trabalho de tratamento focal. Todos os servidores estarão identificados e uniformizados.

Confira a rota dos agentes nesta semana:

Cidade Alta (Região Oeste)

Residencial São Lucas

Neo Residencial

Região Sul

Fazendinhas do Ipiranga

Vale Verde

Residencial Santa Lola

Região Norte

Monte Castelo

Fábrica

Nova Benfica

Região Nordeste

Centenário

Santa Terezinha

Região Leste

São Benedito

Região Sudeste

Santo Antônio

